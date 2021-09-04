السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

عمرو فتوح: توقعات بزيادة حجم استثمارات مدينة بدر خلال الفترة المقبلة

عمرو فتوح
عمرو فتوح

قال المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، إن مدينة بدر ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات وأعداد المصانع خلال الفترة المقبلة.

وتوقع فتوح في تصريح لـ"الدستور"، أن مدينة بدر ستكون من أكبر البلدان الصناعية خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى وجود مدينة الروبيكي بجانبها، لافتًا إلى أنه سيتم تدشين 1700 مصنع جديد خلال العامين القادمين.

وتابع أن زيادة أعداد المصانع سينتج عنه إيجابيات كثيرة على رأسهم زيادة أعداد فرص العمل ولاسيما للشباب حديثي التخرج من المدارس والجامعات والمعاهد الفنية، بالإضافة إلى زيادة حجم المنتجات المصرية مما يؤدي إلى حدوث اكتفاء محلي ذاتي وينتج عنه زيادة في حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية والتقليل من الواردات.

وأكد عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن جهود الحكومة المصرية لم تقتصر في الداخل فقط، بل هناك جهود خارج مصر مثل مبادرة إعادة إعمار غزة، والعراق، وليبيا، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمم العربية والأفريقية التي تعقد مما يؤدي إلى توطيد العلاقات المصرية في المنطقة العربية والافريقية.
 

جدير بالذكر أن عمرو فتوح قال إن الصناعة الوطنية حظيت خلال السنوات الماضية بدعم كبير وأولوية كبري من الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال العديد من المبادرات الداعمة ومنها ضخ ٢٠٠ مليار جنيه والاهتمام بتعميق المكون المحلى ورقمنة وميكنة الإجراءات والخدمات للمستثمرين والمصنعين.

وأشاد فتوح بتوجيهات الرئيس لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة تنفيذ ال 100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، حيث تعد تلك الإجراءات استجابة سريعة من الدولة لمطالب المصنعين والتي جاءت متوافقة في معظمها مع المذكرة المشتركة التي أعدتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والتي سبق عرضها على مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

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