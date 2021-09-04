المشدد 15 سنة لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 15 سنة لعاطلين اثنين، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من عامل، يفيد بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه من قبل مجهولين، اعتديا عليه بالأسلحة البيضاء كانت بحوزتهما، محدثين به إصابات بالغة، واستوليا منه على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالى، وفرا هاربين.

وبجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط الجناة، وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 15 سنة.