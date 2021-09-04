إغلاق منطقة الكانيون في دهب 3 أيام

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرارا بإغلاق منطقة الكانيون بمدينة دهب لمدة ثلاث أيام لدراسة الموقف ورفع كفاءة المكان ودراسة تطوير الشاطئ والقضاء على كافة أشكال العشوائيات للحفاظ على الطبيعة البصرية والأرواح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه المحافظ بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.