السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

ضبط
ضبط

تجري النيابة العامة تحقيقاتها مع لاعب سابق عقب تمكن أجهزة الأمن بالقاهرة من إلقاء القبض عليه لقيامه بالنصب على الأهالي بزعم قدرته على إلحاق أبنائهم بالأندية الرياضية بمدينة نصر.

تعود الواقعة بتعدد البلاغات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بقيام لاعب سابق بنادي رياضي بالنصب على الأهالي والحصول منهم على أموال مقابل إلحاق أبنائهم بالأندية الرياضية وتسفيرهم للخارج للعب بطولات دولية والاستيلاء منهم علي مليون، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتحرر محضر بالواقعة.

النيابة العامة أجهزة الأمن بالقاهرة النصب مدينة نصر الأندية الرياضية

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