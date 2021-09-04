التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

تجري النيابة العامة تحقيقاتها مع لاعب سابق عقب تمكن أجهزة الأمن بالقاهرة من إلقاء القبض عليه لقيامه بالنصب على الأهالي بزعم قدرته على إلحاق أبنائهم بالأندية الرياضية بمدينة نصر.

تعود الواقعة بتعدد البلاغات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بقيام لاعب سابق بنادي رياضي بالنصب على الأهالي والحصول منهم على أموال مقابل إلحاق أبنائهم بالأندية الرياضية وتسفيرهم للخارج للعب بطولات دولية والاستيلاء منهم علي مليون، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتحرر محضر بالواقعة.