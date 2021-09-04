السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة بالرقم القومي

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

وصل عدد مستفيدى الدعم النقدي «تكافل وكرامة» إلى أكثر من 3.8 مليون أسرة مستفيدة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، ما أدى إلى تزايد البحث عن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكتروني من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

عدد مستفيدي معاش تكافل

واكد وزارة التضامن الاجتماعي، أن  عدد مستفيدى تكافل بلغ 2 مليون أسرة، و 113 الف مستفيد، حيث يعد "تكافل" مساعدة نقدية مشروطة، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، ودخلها قليل.

وأوضحت الوزارة أن تكافل يمنح لمن لايملك حيازات على شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط للحاصلين عليها أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم، كما أنه يمنح دعم تكافل للمرأة التى هجرها زوجها، على أن تقدم الأوراق التالية لأقرب وحدة شؤون اجتماعية تابعة لمحل سكنها.

عدد مستفيدي معاش كرامة

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد مستفيدي كرامة بلغ مليون و113 ألف أسرة حتى أغسطس الماضي، وأن «كرامة» يمنح للأفراد المسنين، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة واكثر.

وأوضحت أن الوزارة تمنح دعم لذوي الإعاقة لغير القادرين على العمل على اختلاف أعمارهم تحت مظلة برنامج "كرامة" بإجمالي 1,1 مليون شخص ذو إعاقة بتمويل سنوي يبلغ 5 مليار جنيه سنويا تقريباً.

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«التضامن» تستأنف صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة

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منصة بلغة الإشارة واستئناف صرف تكافل وكرامة.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

معاش الضمان الاجتماعي

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي بلغ 373 ألف أسرة بموزانة تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه خلال العام 2021.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة خصصت دعما نقديا للاسر الأولى بالرعاية، وجعلته مشروطا،   لرعاية صحتهم ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم في سن التعليم بالمدارس شرط أساسي للحصول على الدعم.
وأكدت وزيرة التضامن فى تصريحات أن موزانة الدعم النقدي بلغت 19 مليار جنيه، ومن المقرر ان تصل الى 20 مليار خلال العام القادم 2022.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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