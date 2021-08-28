السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منصة بلغة الإشارة واستئناف صرف تكافل وكرامة.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، السبت، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، نستعرضها فى التقرير التالي:

وزيرة التضامن تطلق منصة «مودّة» الرقمية بلغة الإشارة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة، حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات الوزارة، والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصري دون أي تمييز.

وأكدت القباج أن مشروع منصة مودة قام بإطلاقه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وهي تُمثِّل نموذجاً للتحوُّل الرقمي في تناول القضايا المجتمعية.

 لمن تخلف.. «التضامن» تستأنف صرف «تكافل وكرامة» غدا

أكدت وزارة التضامن أنه سيتم استئناف صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، غدا الأحد، لمَن تخلف عن الصرف، وذلك حتى يوم الثلاثاء القادم.

وأكدت الوزارة إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الأربعاء.. بنك ناصر يستأنف صرف المعاشات وينهي استعدادته للشهر المقبل

أكد بنك ناصر الاجتماعي أنه سيتم استئناف صرف معاشات أغسطس غدًا الأحد، لمَن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وأعلن البنك عبر موقعه الالكتروني أنه تم تفعيل خدمة "فوري" الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك، ما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة؛ للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة البريد المصري مواجهة فيروس كورونا صرف المعاشات الشباب المصري نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هيئة البريد المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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