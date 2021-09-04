غريق رابع في 24 ساعة.. أهالي طفل ينتظرون خروج جثمانه على شاطئ بورسعيد (صور)

الرابع خلال 24 ساعة.. أهالي طفل توفي غرقا على شاطئ بورسعيد ينتظرون خروج جثمانه | صور

شهد شاطئ محافظة بورسعيد تواجد عدداً من الأهالي على شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد، في انتظار خروج الغريق الرابع خلال 24 ساعة.

وعثر الأهالي اليوم، على جثه غريق يدعى «محمد مهدي فوزي» ويبلغ من العمر 18 عاماً، وذلك علي شاطئ بورسعيد العام بنطاق حي الشرق، خلف نادي الصيد.

اهل الغريق

ولقي المصطاف مصرعه أثناء السباحة في شاطئ بورسعيد، وتم إستخراج الجثة على الفور، ونقلها عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المبرة، للتحفظ عليها حتى صدور قرار النيابة العامة بالدفن.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز بلاغاً بالحادث، وتم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف علي الملابسات وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

اهل الغريق

يذكر أن شاطئ بورسعيد قد شهد بالأمس حالتي غرق، الأولي لشاب يبلغ من العمر 23 عاماً ويدعي «محمود عادل حسام»، والثانية لسيدة تدعي «راوية هاشم المغازي» وتبلغ من العمر 41 عاماً.

اهل الغريق

اهل الغريق

اهل الغريق