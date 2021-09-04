الخطوط الكويتية: إعادة تشغيل الرحلات التجارية للقاهرة اعتبارًا من الغد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت، إعادة تشغيل رحلاتها التجارية من وإلى القاهرة اعتبارًا من غد الأحد بواقع رحلتين في اليوم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في بيانٍ لها اليوم، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة فايز العنزي، في تصريحٍ صحفي، إن موعد أولى الرحلات المتجهة إلى القاهرة غد الأحد هو في تمام الساعة 12.25 ظهرًا في حين ستغادر الرحلة الثانية غدًا أيضًا في تمام الساعة 11.35 مساءًا.

وأضاف العنزي، أن هذه الوجهة ذات أهمية كبرى بالنسبة لجميع شرائح العملاء وتشهد إقبالًا كثيفًا، مؤكدًا أن الخطوط الكويتية ستعلن إعادة تشغيل وجهات أخرى في مصر خلال الأيام المقبلة بعد استكمال الموافقات الرسمية اللازمة.

وأوضح أن الخطوط الكويتية على أتم الجاهزية والاستعداد بكل قطاعاتها التشغيلية والمساندة لاستكمال عودة التشغيل التجاري المعتاد بشكل كامل للرحلات من وإلى الكويت كما أنها مستعدة لزيادة الطاقة التشغيلية وسعة الركاب.

وأكد العنزي، أن الخطوط الجوية الكويتية تسعى بشكل متواصل لمنح المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع تلبيةً الحتياجاتهم في السفر وتقديم خدمة أفضل لهم من خلال إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أطلقت 10 وجهات دائمة وصيفية في منتصف شهر يونيو الماضي، وهي: لندن وسراييفو وباريس وجنيف وميونيخ وفرانكفورت وطرابزون وبودروم وتبليسي وملقا.

وأشار البيان الكويتي في ختامه، إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت أمس الجمعة، تحديد يوم غد الأحد، موعدًا لتشغيل واستئناف الرحلات التجارية المباشرة بين الكويت ومصر، لافتًا إلى أن 9 ناقلات جوية كويتية ومصرية ستشغل الخط بين البلدين الشقيقين وفق عدد المقاعد المحددة بينهما بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء مؤخرًا بزيادة الطاقة الاستيعابية في مطار الكويت الدولي.