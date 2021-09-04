إنقاذ سيدة من الغرق في نهر النيل بأسيوط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة لتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمنى، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط سقوط إحدى السيدات بنهر النيل بنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط.

على الفور توجهت قوات الإنقاذ النهرى لمحل البلاغ، وتمكنت من إنقاذ السيدة المشار إليها من الغرق، وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وبسؤالها تبين أنها ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وقررت بأنها أثناء تواجدها بمحل الواقعة اختل توازنها وسقطت بمياه نهر النيل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.