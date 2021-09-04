السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنقاذ سيدة من الغرق في نهر النيل بأسيوط

إنقاذ سيدة من الغرق
إنقاذ سيدة من الغرق

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة لتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمنى، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط سقوط إحدى السيدات بنهر النيل بنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط.

على الفور توجهت قوات الإنقاذ النهرى لمحل البلاغ، وتمكنت من إنقاذ السيدة المشار إليها من الغرق، وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. 

وبسؤالها تبين أنها ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وقررت بأنها أثناء تواجدها بمحل الواقعة اختل توازنها وسقطت بمياه نهر النيل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية أمن الإسعاف ربة منزل الإجراءات القانونية إنقاذ سيدة مديرية امن أسيوط أمن أسيوط اجهزة الامن المستشفى الإنقاذ النهري

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالوادي الجديد

تنفيذ 177 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بالقاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

صور

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

محطة تل أبيب

المزيد

مشرعون أمريكيون يؤكدون ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

«بينيت» يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع «الإسرائيلى الفلسطينى»

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟