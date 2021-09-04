بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق «دسوق - دمنهور» بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق " دسوق – دمنهور"، أمام محطة الخزان التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.



كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "دمنهور – دسوق"، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخر نقل أمام قرية الخزان التابعة لمركز دمنهور وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.



والمصابون هم كل من: "هبة تاج عماد الدين، 22 عامًا، وعصام عصام جاب الله، 60 عامًا، ومحمد شعبان بركات، 69 عامًا، ومحمود شعبان بركات، ومحمد سمير الحبشي، 22 عامًا، وذكية إسماعيل محمد، 45 عامًا"، وتم نقلهم لمستشيفى دمنهور التعليمي، وجاري عمل الإسعافات الأولية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



كما أصيب أمس منذ قليل، 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين ٣ سيارات ملاكي بزفة عريس بالطريق الزراعي "القاهرة – الإسكندرية "، أمام قرية القصر المصري التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، اتجاة الإسكندرية، وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بالطريق الزراعي " القاهرة – الأسكندرية "، بدائرة مركز أبو حمص، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.



والمصابون هم كل من: "منى خميس أحمد، ٢٣ عامًا، ومحمد حمدي عبد الحميد، ٢٥ عامًا، وتقى طارق محمود، ٢٠ عامًا، ومحمد طارق محمود الجزار، ٢٥ عامًا، ومصطفى محمد محمود، ٢٧ عامًا، وصباح إبراهيم عبد ربه، ٣٨ عامًا"، جاري عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.