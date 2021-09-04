مسؤولون فى جواتيمالا: نحاول إلقاء القبض على المدعى العام السابق لمكافحة الفساد

قال مسؤولون في جواتيمالا، إنهم يحاولون إلقاء القبض على المدعي العام لمكافحة الفساد المُقال من منصبه، والذي دفعت الإطاحة به الولايات المتحدة إلى تقليص تعاونها مع النظام القانوني للبلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في جواتيمالا، خوان لويس بانتاليون، أكد صدور مذكرة توقيف بحق "خوان فرانسيسكو ساندوفال" بعد يوم من إعلان المدعية العامة كونسويلو بوراس على "تويتر" خضوعه للتحقيق بزعم تسريب معلومات سرية ضمن مزاعم أخرى.

وكان "ساندوفال"، الذي قال إنه كان يحقق مع الرئيس أليخاندرو جياماتي ومسؤولين آخرين كبار، قد أقيل من منصبه في 23 يوليو الماضي وفر إلى الولايات المتحدة قائلًا إنه يخشى على سلامته.

و علي صعيد آخر، أعلن رئيس جواتيمالا، أليخاندرو جياماتيه، أن بلاده أعادت التفاوض مع روسيا حول شراء لقاحات "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تحصل على 8 ملايين جرعة منها.

وقال "جياماتيه"، خلال مؤتمر صحفي عقده ، إن بلاده دفعت الأموال المنصوص عليها في إطار العقد.

وصادقت حكومة جواتيمالا على استخدام لقاحات "سبوتنيك V" الروسية في فبراير وحصلت البلاد على دفعات أولى في مايو ويونيو.

وفي 30 يونيو، قالت وزيرة الصحة في جواتيمالا، ماريا آميليا فلوريس، إن هناك تأخرات في عملية توريد اللقاحات الروسية إلى بلادها، ليعلن لاحقًا وزير الخارجية، بيدرو برولو، أن الطرفين بدأتا إعادة التفاوض حول العقد الذي كان يشمل 16 مليون جرعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.