بايدن يزور مدينة نيو أورلينز لمعاينة أضرار إعصار أيدا

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الى مدينة نيو أورلينز الجمعة لمعاينة الأضرار التي خلفها الإعصار أيدا الذي ضرب سواحل خليج المكسيك قبل أن يتسبب بعواصف وأمطار غزيرة أغرقت نيويورك.

وهذه هي الرحلة الأولى لبايدن خارج منطقة واشنطن منذ أزمة الإجلاء التي رافقت انسحاب القوات الأمريكية والغربية من أفغانستان، ومن المقرر أن يلتقي مسؤولين محليين ومن ولاية لويزيانا ويتفقد الأضرار بواسطة طائرة مروحية.

وفي إطار حرصه على إعادة التركيز على القضايا المحلية، من المرجح أن يستخدم بايدن هذه الزيارة لتسليط الضوء على أزمة التغير المناخي التي تندرج ضمن أولوياته.

وقال الخميس إن الإعصار أيدا والحرائق البرية التي لا يمكن السيطرة عليها في غرب الولايات المتحدة "تذكير آخر" بهذه الأزمة.

وأضاف في كلمة في البيت الأبيض "إنها مسألة حياة أو موت وعلينا مواجهتها معا".

وتسبب الإعصار أيدا، وهو عاصفة من الفئة الرابعة، بفيضانات ورياح عاتية في جنوب الولايات المتحدة خلفت أضرارا مادية وبشرية.

وضرب الإعصار ولايات ألاباما ولويزيانا وميسيسيبي قبل أن تتوجه عواصفه شمالا الى نيويورك ونيوجيرزي وبنسلفانيا، ما أدى إلى إغراق أنفاق مترو مدينة نيويورك وشوارعها بالمياه.

وفي نيو أورلينز حرم نحو مليون شخص من الكهرباء بسبب الإعصار ولا تزال أجزاء من المدينة بدون تيار كهربائي أو مياه.

والخميس خاطب بايدن المتضررين من أيدا بالقول "نحن جميعا في هذا معا. البلاد مستعدة لتقديم العون".

وأضاف أنه أمر باستخدام طائرات بدون طيار وأقمار اصطناعية عسكرية للمساعدة في مسح الأضرار وتسريع أعمال الإصلاح "المعقدة والخطيرة".

كما أمر باستخدام احتياطي النفط الأميركي لتخفيف نقص الإمدادات في المصافي، قائلا "رسالتي إلى سكان ساحل الخليج نحن هنا من أجلكم".