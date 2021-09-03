الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محيى الدين اللباد.. التشكيلى المغامر

محيى الدين اللباد
محيى الدين اللباد

 

تحل، غدا، ذكرى وفاة الفنان الكبير محيى الدين اللباد، رسام الكاريكاتير ومصمم الأغلفة الشهير، المولود فى ٢٥ مارس ١٩٤٠ والراحل عن عالمنا فى ٤ سبتمبر ٢٠١٠، بعدما أثرى العمل الثقافى والصحفى ومجال النشر بأروع الرسومات والتصميمات التى تنوعت بين عدة ألوان تشكيلية. واحترف «اللباد» فن رسم الكاريكاتير منذ الصغر، وتخرج فى كلية الفنون الجميلة عام ١٩٦٢، وعمل رسامًا فى مجلتى روزاليوسف وصباح الخير بعد تخرجه، وتميزت أعماله بالدقة فى التعبير والاختلاف، ونشرت رسوماته فى صحف ومجلات عربية كثيرة. واستخدم الفنان الكبير أفكار الفلكلور والتراث الشعبى العربى، واستخلص منه عناصر فنية عديدة فى رسوماته وطورها لخلق مفاهيم جديدة فى الفن التشكيلى، كما استخدم ذلك فى مجال تصميم الأغلفة أيضًا.

 

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