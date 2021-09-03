الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو 97 اتجاه القاهرة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو 97 اتجاه القاهرة بوادي النطرون.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ بالفحص تبين حدوث تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وهم كل من (محمد سيد أحمد 63 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد عبد العال 42 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة  بالجسم وسمية محمد سيد 33 سنة كدمات متفرقة بالجسم، وباسم محمد سيد أحمد 29 سنة كدمات متفرقة بالجسم نور الهدى محمد سيد أحمد، 22 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

حادث تصادم وادى النطرون مساعد وزير الداخلية الطريق الصحراوي محافظة البحيرة أمن البحيرة

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وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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