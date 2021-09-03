إصابة 5 في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي

أصيب 5 بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو 97 اتجاه القاهرة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو 97 اتجاه القاهرة بوادي النطرون.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ بالفحص تبين حدوث تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وهم كل من (محمد سيد أحمد 63 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد عبد العال 42 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم وسمية محمد سيد 33 سنة كدمات متفرقة بالجسم، وباسم محمد سيد أحمد 29 سنة كدمات متفرقة بالجسم نور الهدى محمد سيد أحمد، 22 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.