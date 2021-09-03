الدنمارك تسجل 3 وفيات و697 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك، اليوم الجمعة، تسجيل 697 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 347 ألفًا و909 حالات.

وسجلت وزارة الصحة الدنماركية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، ثلاث وفيات جدد في الوقت نفسه، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى ألفين و587 حالة وفاة.

وذكر بيان الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد من فيرس كورونا بلغ 333 ألفًا و484 متعافيًا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.