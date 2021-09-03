رئيس الوزراء الليبي: 40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير

كشف رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد محمد الدبيبة، عن امتلاك بلاده حاليًا، أكثر من 40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير.

وأشار “الدبيبة” - خلال كلمة أمام منتدى أمبروزيتي الاقتصادي السنوي بمدينة تشيرنوبيو شمالي إيطاليا، اليوم الجمعة، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية - إلى أن الصحراء الليبية تحوي الكثير من الذهب، وبها وفرة في النفط والطاقة الشمسية، لافتا إلى أن الاختلالات الهيكلية التي وقعت بسبب أحداث العقود الماضية يجب حلها للسماح للبلاد بالتقدم.

وفي سياق آخر، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.

ودعت البعثة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بموجب القانون الدولي الإنساني.

وطالبت البعثة السلطات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين، ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

وكان قد سمع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أصوات إطلاق نار في محيط معسكر خليفة التكبالي، حيث مقر «اللواء 444 قتال»، حيث قال آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن عبدالباسط مروان إن ما حدث داخل المنطقة العسكرية اليوم، هو تصحيح لمسار «اللواء 444» بعد ملاحظة انحراف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية.

وأضاف أنه كلف سرية الإنذار بالسيطرة على مخازن سلاح اللواء، الذي به أفرادا لا علاقة لهم بالعسكرية، وقد نبه على ذلك، بعدم استقطاب أفراد ليس لهم أرقاما عسكريا.