البيت الأبيض: واشنطن تتعهد بمساعدة الشعب الأفغانى

أكد البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمساعدة الشعب الأفغاني وإيصال المساعدات الإنسانية إليه من خلال المنظمات الخارجية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، "إننا نعمل على استيعاب نحو 50 ألف أفغاني في قواعد عسكرية أمريكية" ، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 87% من الذين تم إجلاؤهم من الأفغان كانوا معرضين للخطر.

وأضافت أن واشنطن ستقوم بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي بشأن أي خطوات للمضي قدمًا لضمان مساعدة الشعب الأفغاني والمساعدات الإنسانية لإبقائهم واقفين على أقدامهم، لافتة إلى أن إيصال المساعدات للشعب الأفغاني سيكون عبر المنظمات الخارجية وليس من خلال طالبان.

وفي سياق متصل، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تدرس في الوقت الحالي مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على حركة "طالبان" التي بسطت مؤخرا سيطرتها على أفغانستان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي: "يجب ألا يعتقد أحد أننا ندرس في الوقت الراهن تخفيف العقوبات على طالبان، هذا الأمر لا يجري بحثه بشكل نشط ونحن لا نسعى إلى ذلك".

وأضافت بساكي أن عدد المواطنين الأمريكيين الذين لا يزالون في أفغانستان ويريدون مغادرة البلاد يبلغ قرابة 100 شخص.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ستنظر في موضوع تقديم مساعدات إلى أفغانستان بعد تشكيل حكومة جديدة واتخاذها إجراءاتها الأولى.

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي نشره مركز بيو للأبحاث أن أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة فشلت في الغالب في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، لم يكن هناك أي فرق بين الديمقراطيين مؤيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن (69%) أو الجمهوريين (70%).

وظهرت اختلافات واضحة في تقييم الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، حيث أيد 70% من الديمقراطيين ذلك، مقابل 34% فقط من الجمهوريين.