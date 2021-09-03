ثانى هجوم فى أسبوعين.. تفاصيل القصف الإسرائيلى ضد سوريا

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن إسرائيل نفذت ضربات جوية على أهداف قرب دمشق في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة، وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها دون أن تتسبب الهجمات في خسائر بشرية، وذلك في ثاني هجوم من نوعه في نحو أسبوعين.. وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعات موالية لإيران خلال وجودها قرب دمشق.

إطلاق صاروخ من سوريا تجاه إسرائيل

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري سوري قوله إن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية، وإن الهجوم الذي وقع الساعة 1:26 بعد منتصف الليل لم يسفر سوى عن أضرار مادية، حسبما نشرت وكالة "رويترز".

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن صاروخ «أرض/ جو» انطلق من سوريا باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي وانفجر فوق البحر المتوسط.

وتحدث سكان بوسط إسرائيل عن سماع دوي انفجار قوي في الوقت الذي أعلنت فيه سوريا عن الضربة.

وذكر مصدر أمني لبناني أنه أمكن أيضا سماع دوي انفجارات بلبنان.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث رسّخت قوات مدعومة من إيران، من بينها حزب الله اللبنانية، وجودا منذ انتشارها لدعم الرئيس بشار الأسد في الصراع السوري الذي تفجر عام 2011.

وعرض التليفزيون السوري لقطات لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء دمشق.

ونُقل عن مصدر عسكري سوري، في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وسبق أن أعلنت سوريا عن وقوع ضربة جوية إسرائيلية في 19 أغسطس، وقالت إن الهجوم استهدف مناطق قرب دمشق وحمص.