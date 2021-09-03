الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس متهم بتزوير أوراق حكومية في الإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير مستندات حكوميه وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، وانتحال صفة موظف، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي مباحث التزيف لفحصها.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية منتحلاً صفة مسئول بإحدى الجهات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيش مسكنه عثر على مجموعة كبيرة من الخطابات وعقود العمل منسوب صدورها لإحدى الجهات، ومجموعه من عقود تأسيس الشركة "مزورين بالكامل" و2 كارنيه "مزورين" باسم المتهم منسوب لإحدى الجهات، كما تم ضبط الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير و3 هواتف محمول، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تؤكد تورطهالمتهم.
بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، مشيرًا إلى استخدام تلك الأجهزة المضبوطة فى تزوير المحررات الرسمية.

ترويج مارس محمول الإسكندرية صحي منة عملاء

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وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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