بسبب توسعة «الدائري».. بدء الإغلاق الكلي لـ «منزل المريوطية»المؤدي للبحر الأعظم

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة منذ الساعة الثامنة، صباح اليوم الجمعة، عدة تحويلات مرورية عقب بدء الإغلاق الكلي لمنزل الطريق الدائري القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم.

والذي يستمر لمدة 21 يوما للقيام بأعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طريقي الأوتوستراد وحتى المريوطية، ضمن المشروعات القومية للطرق فإنه سيتم تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائري القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم.



وتضمنت التحويلات المرورية التي اجرتها ادارة مرور الجيزة بإشراف اللواء محمد لبنة مدير مرور الجيزة حركة المركبات القادمة من الطريق الدائري للقادم من المريوطية وترغب في السير اتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس، ستقوم بالسير اتجاه المنزل المؤدى لشارع ربيع الجيزى (الكائن قبل المنزل المطلوب غلقه) واستكمال السير لشارع ربيع الجيزى مروراً بميادين المنيب والطريق السطحي لكوبرى والي، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم اتجاه نفق عباس.

- التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع كافة وسائل الأمن الصناعي



وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط العمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، ونشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.



كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى فى الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن الأمر يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع محطة المرج الغربي مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

- القادم من المرج القديمة يسلك شارع الصرف الصحى فيساراً أسفل الطريق الدائرى من داخل موقف العريش المرج.

- القادم من شارع 23 يوليو يسلك شارع محمد نجيب فيساراً أسفل الطريق الدائرى خلف محطة مترو أنفاق المرج، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 4/9/2021 ولمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.



- كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.