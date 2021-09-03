الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم أوبرا الإسكندرية يرفعون لافتة «كامل العدد» بروائع نجاة وفايزة أحمد (صور)

فرقة نجوم أوبرا الإسكندرية
فرقة نجوم أوبرا الإسكندرية خلال الحفل

أحيت فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، مساء الخميس، حفلًا ضخمًا، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

فرقة نجوم أوبرا الإسكندرية خلال الحفل

وأقيم الحفل تحت شعار «كامل العدد»، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم، وقياس درجات الحرارة للجمهور، والتزام الجميع بارتداء الكمامات الطبية والتباعد بين الأفراد.

فرقة نجوم أوبرا الإسكندرية خلال الحفل

واشعل نجوم الفرقة، الحفل، وسط تفاعل الجمهور، وتضمن برنامج الحفل روائع   كلا من الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، والفنانة الكبيرة الراحلة فايزة أحمد.

 

وبدأ الحفل بموسيقى زينة أداء الأوركسترا، "أنا قلبي إليك ميال" أداء الفنانة نعمة عصمت، ي"الا أسمراني" أداء الفنانة دعاء رجب، وجمال الأمسية و"يا ما يا هوايا" أداء الفنانة آلاء ايوب، و"بتسأل ليه عليا"، و"أخد حبيبي"، أداء الفنانة شروق شريف.

فرقة نجوم أوبرا الإسكندرية خلال الحفل

وخلال الفاصل الثاني من الحفل، قدم عازف الكمان الدكتور إيهاب عبد الحميد موسيقى "أيه هو ده" لقيثارة الشرق نجاة، ثم شدت الفنانة آيات فاروق بباقة مختارة لروائع الفنانة نجاة منها «أما براوة، الطير المسافر، وحياة اللي فات، ليلة، الغريب منك قريب، لا تكذبي».

فرقة نجوم أوبرا الإسكندرية خلال الحفل

واختتم نجوم الفرقة الحفل بميدلي منوعات لأشهر ما تغنت به كلا من النجمات فايزة أحمد ونجاة  الصغيرة.

فرقة نجوم أوبرا الإسكندرية خلال الحفل

ومن المقرر أن تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، حفلا ضخما، مساء اليوم الجمعة، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح أوبرا دمنهور، احتفاءً بأعمال الفنانة فايزة أحمد والفنانة نجاة الصغيرة.

 

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والارتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقى.

 

يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تم تأسيسها في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

فرقة أوبرا الإسكندرية الفنانة نجاة الصغيرة النجمة الراحلة فايزة أحمد المايسترو عبد الحميد عبد الغفار أوبرا الإسكندرية

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وائل لطفي

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