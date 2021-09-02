الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 9.9 ألف شركة تأسست خلال 4 أشهر

الشركات
الشركات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الشركات التى تم تأسيسها بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بلغ 9.902 ألف شركة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021، حيث ارتفع عدد الشركات مؤخرًا لـ 2119 شركة خلال أبريل 2021 مقابل 266 شركة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن عدد الشركات تذبذب بين 3126 شركة تم تأسيسها خلال ديسمبر 2020 لـ 2539 شركة خلال يناير 2021 و2340 شركة خلال فبراير 2021، و2904 شركة خلال مارس 2021 وصولًا لـ 2119 شركة خلال أبريل 2021.

كما بين التقرير مساهمة المصريين بالنصيب الأكبر من مصادر تدفق رؤوس الأموال بنسبة 65.2% بقيمة 8.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2021، يليه الأجانب بنسبة 21.7% بقيمة 2.7 مليار جنيه، بينما تذيل العرب قائمة مصادر تدفق رؤوس الأموال بنسبة 13.1% بقيمة 1.6 مليار جنيه.

واستحوذ قطاع الخدمات على العدد الأكبر من الشركات الاستثمارية التى تم تأسيسها خلال شهر أبريل الماضى بنسبة 55.5% بـ 1175 شركة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.5% بـ 413 شركة، وقطاع الإنشاءات بنسبة 14.1% بـ 298 شركة، فيما بلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 128 شركة بنسبة 6%، وشركات قطاع الزراعة بنسبة 3.7% بـ 79 شركة، وشركات السياحة بنسبة 0.9% بـ 19 شركة.

يشار إلى أن قطاع النقل والتخزين سجل أكبر مساهمة قطاعية فى إجمالى الاستثمارات بنسبة 18.2% خلال الربع الثانى من عام 2020-2021، يليه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 12.1%، ثم قطاع الغاز الطبيعى بنسبة 7.8%، وقطاع صناعات تحويلية أخرى 8.2%، وقطاع الكهرباء 6.5%.

الاحصاء شركات مصريين رؤوس الأموال الاستثمارات

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وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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