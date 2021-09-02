الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

11 وفاة و2886 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 11 وفاة، و2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين- إن الوفيات الجديدة سجلت في قطاع غزة (5)، ومحافظات رام الله والبيرة (2) طولكرم (2)، قلقيلية (2)، نابلس (1).

وأضافت أنه تم تسجيل 975 حالة تعافٍ لتبلغ نسبة التعافي من فيروس "كورونا" 92,5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6,4%، ونسبة الوفيات 1,1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 143 مصابًا، بينهم 8 مصابين على أجهزة التنفس الصناعي.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1040522، بينهم 462693 تلقوا جرعتين من اللقاح.

الصحة الفلسطينية مى الكيلة كورونا فيروس كورونا الوفيات

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وائل لطفي

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