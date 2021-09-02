مصدر ملكى: خلاف هارى وويليام كان يمكن تجاوزه فى هذه الحالة

قال أوميد سكوبي المؤلف الملكي المقرب من الأمير هاري، إن العائلة المالكة في بريطانيا تجاهلت خلاف الشقيقين هاري وويليام ولم يتدخل أي فرد لحل الأزمة بينهما.



وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يعتقد سكوبي مؤلف كتاب Finding Freedom ، أن الخلاف الأخوي كان يمكن تجاوزه إذا تدخل أحد أفراد العائلة المالكة، لكنه قال إنه لم يتدخل أحد في شجار الأخوة.



وأضافت الصحيفة أن سكوبي قال إن "الكسور العائلية" بعيدة كل البعد عن الإصلاح.



وتابع: "أتمنى لو كان هناك .. كما تعلم ، لقد مررنا جميعًا بمشاجرات عائلية وما إلى ذلك، ولكن هناك دائمًا أحد كبار أفراد العائلة الذي يجمع لم شمل العائلة ويحل الخلاف، ولم أسمع أنه من أي مصدر متصل بالعائلة أن هناك شخصا ما لعب هذا الدور".



وأضاف: "أنا متأكد من أن ديانا لو كانت هنا اليوم ، كان هذا بالضبط ما ستفعله، لكنني بالتأكيد لم أسمع ذلك من أي من الآخرين".



تأتي سخرية سكوبي الواضحة تجاه الملكة اليزابيث الثانية بعد إصدار خاتمة جديدة للسيرة الذاتية مستوحاة من عائلة ساسكس، في الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الأميرة ديانا.



وقدم هاري أيضًا سلسلة من المزاعم التي تمت اثارتها منذ ذلك الحين.



ووصف الإعلامية اوبرا وينفري اللحظة التي أخذ فيها آرتشي لركوب الدراجة في كاليفورنيا، وقال إنه لم يكن قادرًا على الاستمتاع بذلك عندما كان طفلاً.



ومع ذلك، في مناسبتين على الأقل في جزر سيلي وساندرينجهام بينما كان لا يزال طفلاً، تم تصويره وهو يركب خلف والده، تمامًا مثل آرتشي.



كما قال إنه "مقطوع مالياً حرفياً" من قبل العائلة المالكة، إلا أن الوثائق كشفت انه استفاد من الملايين التي خلفتها الأميرة ديانا والملكة الأم، ووالده الامير تشارلز.