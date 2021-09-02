«جسور» تلتقي مصنعين ومنتجين للتعريف بخدمات «الكتالوج الإلكتروني»

التقت شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري – إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مع العشرات من المنتجين والمصنعين في عدد من المجالات والأنشطة الصناعية المختلفة، منها الصناعات الغذائية والأثاث والغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة ومواد البناء، خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الخميس، إنه خلال ورش العمل التي عقدت عبر "فيديو كونفرانس"، تم استعراض الكتالوج الإلكتروني “جسور” للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وشرح وتوضيح كيفية تسجيل المنتجات مجانًا وخدمات الوساطة والتسويق كجزء رئيسي في نموذج العمل الجديد لشركة جسور، الذي يشمل أيضا توفير خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز وتنمية التجارة الخارجية لمصر.

كما تم استعراض الخريطة الجديدة للفروع الخارجية لشركة جسور والتي تضمن التواجد في مختلف المراكز التجارية العالمية من خلال 16 فرعا / نقطة ارتكاز مع الاستعانة بفريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة فى مختلف أنحاء العالم).

وبحسب البيان، تحددت دول الارتكاز فى كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين في شرق إفريقيا، من خلال شركة مشتركة مع القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تستكمل الشركة خلال الفترة المقبلة، سلسلة اللقاءات وورش العمل التعريفية بالكتالوج الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية.

كانت جسور قد اعلنت فى وقت سابق عن عدة لقاءات سوف تجريها مع اكثر من جهه للتعريف بخدمات الكتالوج الإلكتروني (جسور) https://gosoor.com.eg/، والذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في يونيو 2021، لاستخدامه في الترويج للمنتجات المصرية للنفاذ بها للأسواق العالمية خاصة السوق الأفريقية.

ويعتمد الكتالوج في الترويج للمنتجات المصرية على فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء - مروجين) محليين في 16 فرعًا خارجيًا لشركة جسور في كبرى المراكز التجارية العالمية، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها تصل إلى حوالى 40 دولة بمختلف أنحاء العالم.

وتحددت دول الارتكاز وهي "البرازيل - الولايات المتحدة الأمريكية - ألمانيا - فرنسا - روسيا - دبي - ماليزيا - الهند - الصين - المغرب - السودان - غانا - الكاميرون - جنوب أفريقيا"، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا من خلال شركة مشتركة مع القطاع الخاص.