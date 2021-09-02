الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شهادة اعتماد دولية لـمركز «تدريب الإنعاش القلبي الرئوي»

مركز تدريب الانعاش
مركز تدريب الانعاش القلبي الرئوى

أعلن الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن إصدار جمعية القلب الأمريكية شهادة اعتماد دولية لمركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ليصبح بذلك أكبر مركز قائم في مصر من حيث التجهيزات والمدربين المعتمدين.

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وأضاف أن تلك الخطوة هي غير مسبوقة تؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كصرح أكاديمي وتدريبي عملاق لا يتوانى في تقديم ونقل الخبرات العلمية من كوادره المتميزة إلى جميع أفراد الأطقم الطبية لخدمة المريض المصري، والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية.

وأضاف أن المركز تمّ تجهيزه طبقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية بتكلفة اجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، مما جعله مؤهل للحصول على هذا الاعتماد الدولي، لافتاً إلى أن المركز مجهز بعدد من المانيكانات والمحاكيات ومساعدات التدريب تفوق تجهيزات أي من المراكز المماثلة.

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مركز تدريب الانعاش القلبي الرئوى 

وأشار إلى أنه يتميز المركز بمساحة كبيرة تتيح الالتزام التام بمعايير التباعد  والإجراءات الاحترازية أثناء التدريب.

وأفاد الدكتور هاني الشهيدى، مدير مركز الإنعاش القلبي الرئوي بالهيئة واستشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي ومسؤول توكيد جودة التدريب بالجمعية الأمريكية للقلب في مصر، بأن المركز يقوم بتقديم الدورات التدريبية المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية لإعداد المدربين المعتمدين دولياً على الإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة إلى دورات تدريبية لمستويات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمستوى المتقدم، ليس فقط للأطباء والعاملين بالمجالات الصحية، ولكن لجميع الفئات.
وأضاف أن التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي أصبح ضرورة ملحة للجميع، لما له من أهمية في إنقاذ الحياة.

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية جمعية القلب الأمريكية شهادة إعتماد دولية مركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوى أكبر مركز قائم الخبرات العلمية خدمة المريض المصرى القيادة السياسية

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وائل لطفي

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