«تعليم المنيا» تبحث جاهزية مدرسة المتفوقين والخطة الزمنية لقبول الطلاب

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اجتماعًا مع مسئولي وحدة STEM، لمناقشة وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ومدى جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021-2022.

اجتماع تعليم المنيا

حضر الاجتماع الدكتور صفوت جارح، وكيل المديرية، ومحمد دسوقي مدير إدارة التعليم الثانوي، وعصام عبد الحفيظ عضو إدارة التعليم الثانوي، وغادة حسن أحمد موجه مالي وإداري، وعبد الرحمن عليوة عبد الرحمن مدير مدرسة المتفوقين، وأمل شوقي مسئول معمل الفيزياء، محمد طه مسئول معمل الجيولوجيا.

اجتماع تعليم المنيا

يذكر أن مدارس المتفوقين تهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكسابه مهارات التعلم التعاوني وغيرها من مهارات القرن الحادي والعشرين .

اجتماع تعليم المنيا

من ناحية أخرى كرمت جمعية الكشافة الجوية فرع المنيا التابعة لوزارة الشباب والرياضة، المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ومنحته شهادة تقدير، ودرع التميز وذلك لجهوده الكبيرة في النهوض بالحركة الكشفية والمساهمة فى نجاح الدورة الرسمية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية بقطاع التربية والتعليم على مستوى محافظة المنيا ما بين العالم الافتراضي والواقعي

اجتماع تعليم المنيا

قام بتسليم سلم شهادة التقدير خالد عماد فضل مسئول التدريب بالجمعية، محمد جلال عبد المجيد مفوض عام البرامج بمحافظة المنيا، طارق فتحي موجه عام التربية الرياضية وذلك في حضور محمد ابو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم

اجتماع تعليم المنيا

كما قامت الجمعية بتكريم الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية ومنحته شهادة تقدير ودرع.

اجتماع تعليم المنيا

اجتماع تعليم المنيا

اجتماع تعليم المنيا

اجتماع تعليم المنيا