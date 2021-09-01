قبل طرحه بالسينمات.. غادة عادل وجميلة عوض على بوستر «المحكمة»

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "المحكمة" الذي يخوض بطولته نخبة من النجوم البوسترات الرسمية للعمل تمهيدًا لطرحه بالسينمات.

وتصدر أبطال الفيلم بوسترات العمل وبدت عليهم ملامح الحزن، حيث يناقش الفيلم العديد من القضايا التي تتناولها المحكمة يوميًا ما بين المشاكل الأسرية والاجتماعية والسرقة والقتل.

الفيلم قام صناعه ببناء ديكور له فى مدينة الإنتاج الإعلامى يخص المحكمة التي تجري فيها أغلب أحداثه، حيث يتناول العمل العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، ويسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة.

يتناول العمل الكثير من القصص والحوارات التي تجري بين أبطال العمل وبين الشهود في القضايا العديدة التي تتبلور حولها قصة العمل والتي تكشف جوانب مختلفة في شخصيات الأبطال، لتكون نهاية العمل معتمدة على هذه المواقف المؤثرة في أحداث العمل.

وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، وتتعرض الفنانة مايان السيد، للاغتصاب من قبل الفنان أحمد داش، الذي يجسد شخصية المغتصب خلال أحداث الفيلم، وتتوالى الأحداث وسرد القضايا.

والفيلم تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، والفيلم يتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبدالمغنى، فتحى عبدالوهاب، صلاح عبدالله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبدالرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

وشارك بطل العمل فتحي عبدالوهاب في رمضان الماضي في مسلسل "القاهرة كابول" أمام طارق لطفي وخالد الصاوي.

ويتناول العمل الكثير من القصص والحوارات التي تجري بين أبطال العمل وبين الشهود في القضايا العديدة التي تتبلور حولها قصة العمل والتي تكشف جوانب مختلفة في شخصيات الأبطال، لتكون نهاية العمل معتمدة على هذه المواقف المؤثرة في أحداث العمل.

وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهى قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، وتتعرض الفنانة مايان السيد، للاغتصاب من قبل الفنان أحمد داش، الذي يجسد شخصية المغتصب خلال أحداث الفيلم، وتتوالى الأحداث وسرد القضايا.