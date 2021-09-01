إدمان الشهرة.. هاري وميجان يرفضان الخصوصية ويبحثان عن الأضواء

كشف صديق مقرب من دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يدعى أوميد سكوبي، أن الزوجان الملكيان "ليس لديهم أي نية لترك أعين الناس بحثًا عن الخصوصية".

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فان ميجان ماركل والأمير هاري ، المشهوران بتعليقاتهما الصريحة بشأن سعيهما لحياة هادئة ، يستغلان حياتهما إلى أقصى حد في الولايات المتحدة "حيث يتحدثان كثيرًا".

وقال أوميد سكوبي إن ميغان وهاري يتحكمان الآن فيما يتشاركانه مع العالم.

وكان مؤلف كتاب البحث عن الحرية قد أصدر خاتمة محدثة للسيرة الذاتية في الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الأميرة ديانا.

سمحت سلطة الزوجين الجديدة على حياتهما منذ الابتعاد عن العائلة المالكة بإبراز ما يشعران بالراحة تجاهه، وفقًا لما ذكرته سكوبي.

وأصدر مؤلف كتاب Finding Freedom خاتمة محدثة للسيرة الذاتية ، تركز على العام الماضي للزوجين، لتتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الأميرة ديانا.

وأخبر سكوبي Good Morning America أنه منذ الانتقال إلى كاليفورنيا واستقرارهما في قصرهما البالغ 14 مليون دولار، أصبحت حياة ميجان وهاري الآن "مزدهرة".

وأوضح "ليس الأمر أنهم يريدون الاختفاء أو عدم رؤيتهم، الأمر ببساطة أنهم يريدون اختيار ما يحتفظون به في الخصوصية وما يشاركونه مع العالم."

وتابع سكوبي: "هناك تقدم سريعًا إلى الحياة في الولايات المتحدة حيث يسيطرون كثيرًا".

وبحسب الصحيفة البريطانية، أصبح الـ ساسكس أكثر صخباً بعد الابتعاد عن الحياة الملكية - وأصدرت أيضًا أول بودكاست على الإطلاق على منصة Spotify.

استخدم الزوجان منصتهما لمواد تركز على الفقر والعنصرية والصحة العقلية، كما ركزا أيضا على مشاركة مقتطفات من حياتهم الخاصة، وفقًا لشروطهم.

وأصدرت ميجان مقطع فيديو كوميديًا للاحتفال بعيد ميلادها الأربعين ، حيث دعت أصدقاءها في القائمة الأولى للانضمام إلى مبادرتها 40 × 40 والتبرع بوقتهم لمساعدة الآخرين.

ويأتي ذلك بعد حوار الزوجان مع أوبرا وينفري في مقابلة مثيرة خلال شهر مارس الماضي ليكشفا عن البؤس الواضح الذي واجهوه طوال الحياة الملكية.

وأخبرت ميجان أوبرا أنها تعتقد أن "لكل شخص حق أساسي في الخصوصية" وأن "الأمر يتعلق بالحدود".