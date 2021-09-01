نوفاك: اتفاق أوبك+ تخلص من فائض النفط

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي وكبير المفاوضين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ حققوا هدف التخلص من فائض النفط في السوق العالمية، مضيفا أنه من المهم الآن الحفاظ على توازن السوق.



وتابع "التحركات المشتركة أتاحت التخلص من فائض (النفط) الذي تراكم عندما كان الطلب منخفضا. اعتقد أننا أتممنا هذه المهمة، والمهم الآن هو الحفاظ على هذا التوازن ومزامنة الإنتاج والطلب مع

تعافي السوق".



واستكمل في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بين 5.8 وستة ملايين برميل يوميا هذا العام، مضيفا أنه يتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل في سوق النفط في العام المقبل.



وقد تراجعت أسعار النفط الخام قبيل الاجتماع المقرر، اليوم الأربعاء، لتحالف "أوبك بلس"، الذي من المتوقع أن يقرّ زيادة الإنتاج.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3 %، بعد تراجع بأكثر من 7% في أغسطس، مسجلا أكبر تراجع شهري منذ بداية العام.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر، بواقع 89 سنتا إلى 67.61 دولار للبرميل عند الساعة التاسعة و17 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، بينما تراجع خام برنت تسوية نوفمبر بنسبة 1% إلى 70.92 دولار.

وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة ستبقى على الأرجح على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير حين تجتمع يوم الأربعاء، وستواصل زيادة متواضعة مخططة لإنتاجها.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول سبتمبر لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لعدة أشهر قادمة.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوبك وحلفاءها على تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى الإدارة أنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.