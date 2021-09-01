الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن الشرقية» ينظم حملة للتبرع بالدم لمساعدة المرضى

تبرع بالدم
تبرع بالدم

نظمت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، في ظل جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تقديم المساعدة للمحتاجين.

شارك في الحملة رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم ، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

وزارة الداخلية مديرية أمن الشرقية حملة للتبرع بالدم و شارك في الحملة رجال الشرطة من قوة المديرية وذلك بعد اتخاذ كافة فيروس كورونا المستجد التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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