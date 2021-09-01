بعد تحديد الجامعات الروسية المعتمدة.. مصريون بموسكو لـ «الأعلى للجامعات»: «مستقبلنا هيضيع»

في يونيو الماضي، نشرت وزارة التعليم العالي قائمة بالجامعات الروسية المعتمدة والمعترف بها في مصر، من باب التأكيد والكشف عن القائمة تفصيليًا، لحماية الطلاب من سماسرة الشهادات والتعليم بالخارج وعدم وقوعهم فريسة تحت منعدمي الضمير.

جامعات روسية معترف بها

نشرت وزارة التعليم العالي، بيانًا مفصّلاً عن الجامعات الروسية المعتمدة والمعترف بها في مصر، وهي كالآتي: "جامعة موسكو، جامعة سانت بطرس بيرج، جامعة الاورال، جامعة الاورال الفيدرالية، جامعة الطيران، جامعة مايكوب، جامعة نوفوسيبيرك، جامعة نيجني نوفغورود، جامعة أوريول، جامعة سمارا للطيران، جامعة اوفا النفطية، جامعة تشيبوكساري، جامعة سمارا الطبية، جامعة بينزا، جامعة التاي، جامعة كازات الطبية، جامعة فارونش، جامعة بيرم المعروفة عالميًا، جامعة تامبوف، جامعة أوليانوفيسك، جامعة الملاحة البحرية، جامعة دون ستات، جامعة راستوف الحكومية، جامعة راستوف الطبية الحكومية، جامعة شوفاش الحكومية، جامعات فارونيج الحكومية، جامعة موسكو لصداقة الشعوب، جامعة شفاريك، جامعة ساراتوف الزراعية، جامعة كوبان لاحكومية الزراعية".

الأغلبية العظمى من الجامعات الروسية المعتمدة والمعترف بها في مصر، تأمن للطالب بعد التخرج حصوله على شهادة معادلة من المجاس الأعلى للجامعات المصرية، ويكون معترفًا بها، ويذكر فيها أن تلك الشهادة الروسية تعادل الشهادة التي تمنحها الجامعات المصرية تحت ممارسة الأعلى للجامعات، الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 وذلك لعام 1972م.

كما أنَّ الطالب يحصل على شهادة معادلة من الجامعات الروسية في دول الاتحاد الأوروبي وذلك بناءً على اتفاقية تم توقيعها بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة الروسية.

ارتباك الطلاب

تسبب بيان وزارة التعليم العالي، عن الجامعات الروسية المعتمدة بمصر، فى أرباك عدد كبير من الطلاب الذين يدرسون في جامعات روسية خارج القائمة المُعتمدة لدى الأعلى للجامعات، رغم اعتمادها في السابق، أقوال هؤلاء .

على سبيل المثال وليس الحصر، جامعة "كازان الهندسية KACY"، أكد الطلاب على اعتمادها في مصر من قبل الأعلى للجامعات في مصر، خلال السنوات القليلة الماضية، وبناءً على ذلك درس عدد كبير من الطلاب المصريين السنة الأولى (اللغة) في هذه الجامعة، وبعد دفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021 لاستكمال المرحلة الدراسية بالجامعة، فوجئوا بعدم تواجدها في القائمة المعتمدة التي نشرها الأعلى للجامعات بشأن الجامعات الروسية المعترف بها في مصر.

وأثار هذا القرار غضب الكثيرين من الطلاب المصريين، وسادت حالة من الارتباك لديهم بعد إعلان وزارة التعليم العالي المصرية قائمة تضم جامعات محدده تحت بند "جامعات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات"، الأمر الذي دفع البعض منهم للشكوى داخل ديوان عام وزارة التعليم العلي، ولكن دون جدوى، حسبما قالوا: "شكينا وقالولنا هي الجامعات المعتمدة بس".

مستقبل ينهار

وقال إسلام خليل أحد الطلاب الدارسين في روسيا، إن المجلس الأعلى للجامعات المصري أصدر خلال الأيام الماضية قرارًا بتحديد عدد معين من الجامعات الروسية كجامعات معتمدة مؤكدًا أنَّ تلك القائمة تخلو من أسماء جامعات روسية كبيرة في تخصصها.

وأوضح إسلام، أنَّه انتهى من دراسة العام التحضيري المعروف بعام اللغة الروسية، ودفع مصروفات العام الدراسي الجديد بجامعة كازان الطبية، ولكن بعد عودته إلى مصر لقضاء العطلة الصيفية فوجئ بقرار المجلس الأعلى للجامعات، حيث خلت قائمة الوزارة الجامعة التي ألتحق بها.

علامات تعجب!

وأضاف أن المشكلة في قرار الوزارة هي الجامعات التي حددتها والتي لا يعرف المستوى الأكاديمي لعدد منهم مثل جامعتي: بينزا وتامبوڤ وهما جامعتين غير معروفتين بشكل كبير في دولة روسيا الاتحادية، حيث أن وجودهما في القائمة يثير علامات تعجب واستفهام كثيرة لدى الطلاب المصريين.

وأعرب خالد الشوربجي عن استياءه من قائمة الوزارة التي خلت من جامعة كراسنويارسك الطبية التي اختتم بها دراسة العام التحضيري، لافتًا إلى هذه الجامعة من الجامعات الكبرى والمعروفة في روسيا ولكن الوزارة لم تذكرها في قائمتها.

وقال الشوربجي، إنَّ هناك أعداد كبيرة من الطلاب المصريين في هذه الجامعة أمضوا عامهم الأول في دراسة السنه التحضيرية وقدموا بالفعل أوراق التحاقهم بالكليات التي يرغبونها وسددوا المصروفات المطلوبة وعادوا إلى مصر لقضاء الإجازة.

وأكد أنَّ هؤلاء الطلاب في حالة ارتباك حقيقية بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي أتخذ في توقيت "قاتل" فغالبية الطلاب في مصر يقضون العطلة الصيفية مع ذويهم وبالتالي يصعب عليهم الانتقال من جامعة لأخرى أو حتى سحب المصروفات.

تضارب في القوائم

وفى سياق متصل كشف الطالب عماد مصطفى وجود اختلاف في قائمة الجامعات المعتمدة التي نشرها المجلس الأعلى للجامعات والقائمة التي أعلنها المركز الثقافي المصري بالسفارة بموسكو والتابع أيضًا لوزارة التعليم العالي المصرية.

وأكد عماد أن هذه الجامعات: "Tambov State University named after G.R. Derzhavin - Kabardino-Balkar State University named after H. M. Berbekov - Perm State National Research University - Penza State University" متواجدة بالفعل بقائمة المجلس الأعلى للجامعات كـ"جامعات معتمدة" ولكن المفاجأة أنَّ هذه الجامعات ليست في قائمة المركز الثقافي التابع لنفس الوزارة.