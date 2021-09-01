الإسكندرية للفيلم القصير يتجه للعالمية.. ويفتح باب استقبال الأفلام لدورة 2022

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (ASFF) عن فتح باب التقدم للمشاركة في دورته الثامنة المقرر إقامتها في الفترة من 26 يناير وحتى 2 فبراير 2022.

ومن المنتظر أن يتم استقبال الأفلام في الفترة من اليوم 1 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قرر المهرجان التوجه إلى الدولية وإضافة بعض التعديلات على مسابقاته الكتالي:

1- المسابقة الدولية، وتنقسم إلى فروع الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك.

2- المسابقة العربية، وتنقسم إلى فرعي الأفلام الروائية والوثائقية.

3- مسابقة أفلام الطلبة (للمصريين).

ويمكن لصناع الأفلام التقدم من خلال صفحة المهرجان على موقع “Film Freeway” لأول مرة خلال دورات المهرجان.

يشهد المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة سنويًا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، منطلقًا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصُناعها.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف دعم الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.

وكانت الدورة السابعة من المهرجان قد أقيمت في شهر أبريل الماضي وشهد مركز الحرية للإبداع وسط الإسكندرية، حفل توزيع جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وكرم المهرجان خلال في دورته السابعة كلًا من باسم سمرة والمخرجة الدكتورة دينا عبد السلام بحضور المنتج محمد العدل، والدكتور وخالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة، كما تم توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.



وشارك في المهرجان أفلام من 11 دولة عربية، فلسطين، لبنان، اليمن، السعودية، الجزائر، تونس، الأردن، ليبيا، سوريا، المغرب، العراق، في 4 مسابقات مختلفة: مسابقة الفيلم الروائي، مسابقة الفيلم الوثائقي، مسابقة الرسوم المتحركة، مسابقة أفلام الطلبة.



