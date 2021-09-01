ضبط صاحب محل للأدوات الصحية يتاجر في النقد الأجنبي

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب محل للأدوات الصحية يتاجر في مجال النقد الأجنبي في محافظة الغربية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل للأدوات الصحية، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه بالمحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.