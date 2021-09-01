الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يكرم أسر شهداء الجيش الأبيض وحفظة القرآن الكريم

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عددًا من أسر شهداء الجيش الأبيض، وحفظة القرآن الكريم والحديث الشريف، خلال حفل نظمته جمعية بدر الطوايل بمركز ساقلتة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

حضر  الحفل الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي المجلس القومي للمرأة، ممثلي الأوقاف والأزهر، الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة ، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود فهمي نقيب أطباء سوهاج، ومسئولي الجمعيات المشاركة.

وأعرب "الفقي" عن تقديره للدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، مشاركة المحافظة في رعاية ودعم أسر شهداء "الجيش الأبيض" من الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، الذين وافتهم المنية في جائحة كورونا، مؤكدًا أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي لا تنسى أبناءها وأبطالها المخلصين، لافتًا إلى دعمه المستمر لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

وكرم المحافظ عددًا من حفظة القرآن الكريم والحديث الشريف، من أبناء جمعية بدر الطوايل المتميزين، لافتًا إلى أهمية التحلي بأخلاق القرآن الكريم، وأن تنعكس آدابه وتعاليمه على سلوك الفرد والمجتمع.

 

وزارة عبدالفتاح السيسي جامعة وزارة الصحة محافظ وكيل وزارة الصحة

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