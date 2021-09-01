محافظ سوهاج يكرم أسر شهداء الجيش الأبيض وحفظة القرآن الكريم

محافظ سوهاج يكرم أسر شهداء الجيش الأبيض وحفظة القرآن الكريم
كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عددًا من أسر شهداء الجيش الأبيض، وحفظة القرآن الكريم والحديث الشريف، خلال حفل نظمته جمعية بدر الطوايل بمركز ساقلتة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.
حضر الحفل الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي المجلس القومي للمرأة، ممثلي الأوقاف والأزهر، الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة ، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود فهمي نقيب أطباء سوهاج، ومسئولي الجمعيات المشاركة.
وأعرب "الفقي" عن تقديره للدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، مشاركة المحافظة في رعاية ودعم أسر شهداء "الجيش الأبيض" من الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، الذين وافتهم المنية في جائحة كورونا، مؤكدًا أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي لا تنسى أبناءها وأبطالها المخلصين، لافتًا إلى دعمه المستمر لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.
وكرم المحافظ عددًا من حفظة القرآن الكريم والحديث الشريف، من أبناء جمعية بدر الطوايل المتميزين، لافتًا إلى أهمية التحلي بأخلاق القرآن الكريم، وأن تنعكس آدابه وتعاليمه على سلوك الفرد والمجتمع.