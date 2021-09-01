الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«العدل» يدشن مبادرة «رصيف آمن» للقضاء على ظاهرة إشغال الطريق

حزب العدل
حزب العدل

أعلن حزب العدل، عن تدشين أمانة الحزب بالإسكندرية، لمبادرة تحت عنوان "رصيف آمن".

وكشف عبد العزيز الشناوى، القائم بأعمال أمين عام حزب العدل، أن مبادرة "رصيف آمن"، تستهدف تنفيذ القانون والقضاء على ظاهرة إشغال الطريق بواسطة الباعة الجائلين وأصحاب المحلات، وما يصاحبها من تشويه للمنظر العام للإسكندرية وشعور المواطن بغياب القانون ومؤسسات الدولة، كما تستهدف إيقاف سرقة التيار الكهربائي بواسطة من يفترشون الأرصفة مهدرين حقوق الشعب المصري، وفي مقدمة مستهدفات المبادرة، تهيئة كافة رصفان الإسكندرية لعبور ذوي الهمم بسهولة وأمان.

وأضاف: نؤمن أن الحق في الحياة هو أسمى الحقوق الإنسانية، وأن كل ما يتهدد حياة الإنسان أو يعرض أمنه وسلامته للخطر، يوجب التصدي له كأولوية عاجلة في أي زمان ومكان، ولما كان المواطن السكندري بشكل عام، يعاني من افتقاد الرصيف الآمن والممهد للسير عليه، نعلن في أمانة حزب العدل بالإسكندرية، عن بدء العمل في مبادرة "رصيف آمن".

بداية من اليوم الأربعاء، الأول من سبتمبر 2021، للعمل من أجل عودة الإسكندرية إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مستعيدة وجهها الحضاري الذي يليق بها وبسكانها.

وأكد الشناوى تعمل مبادرة "رصيف آمن" عبر تدشين جروب على تطبيق واتساب يحمل اسم المبادرة، ويتلقى مشاركات السادة المواطنين، بما يرونه ويرصدونه من سلبيات في الرصيف في عموم شوارع وميادين الإسكندرية.

وتنشر المبادرة ما تتلقاه من صور ووسائط، على صفحة الحزب بوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لفتح قنوات تواصل مع مسؤولي المحافظة والأحياء للعمل على تلبية طلبات السادة المواطنين.

وشدد الشناوى أن أمانة حزب العدل بالإسكندرية، قد خاطبت السيد محافظ الإسكندرية، من أجل إعلامه بالمبادرة وأهدافها، آملين أن نجد التعاون المرجو من جميع الجهات، من أجل استعادة رونق الإسكندرية الغائب.

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