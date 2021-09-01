صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء -أولى تعاملات شهر سبتمبر، على نحو جماعي، بدعم من عمليات شراء مؤسسية على أغلبية أسهم السسوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12 %، ليصل إلى مستوى 11268 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 2996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الاوسع نطاقا ، بنسبة 1.53 % ليصل إلى مستوى 4007 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهي؛ “الدلتا للسكر، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، مينا للاستثمار السياحي والعقاري”.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، سي أي كابيتال الفابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، 250 ألف سهم، 12.7 مليون سهم، 30 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 160 ألف سهم، 464.4 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك كريدي أجريكول مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 148.9 ألف سهم، 9800 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 12.3 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 141.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير 25875 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 30075 سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 50 ألف سهم.