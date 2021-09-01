الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبعوث صينى: تسييس تتبع أصول كورونا لن يُوصل إلى شىء

معمل أبحاث
معمل أبحاث

تتبع أصول كوفيد-19، وهو مسألة علمية معقدة، لا ينبغي ولا يمكن أن يضطلع به سوى العلماء في جميع أنحاء العالم من خلال البحوث المشتركة، هكذا كتب السفير الصيني لدى إيران تشانغ هوا في مقال رأي نشرته وكالة ((تسنيم)) للأنباء  محذرا من جهود واشنطن لتسييس هذه العملية.

وفي لحظة حرجة يستمر فيها تفشي جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، قام مجتمع الاستخبارات الأمريكي مؤخرا بإعداد ما يسمى بتقرير حول أصول كوفيد-19 للتشهير بالصين ومهاجمتها.

وقال تشانغ في المقال "إنه في الأساس تقرير كاذب تماما تم إعداده لأغراض سياسية ولا يوجد فيه أساس علمي أو مصداقية، وهو أمر لا يصب في صالح الجهود الدولية لمكافحة الجائحة".

ولدى وصفه تقريرا أصدره خبراء صينيون ومنظمة الصحة العالمية بشكل مشترك في وقت سابق من هذا العام بأنه "أساس جيد للتعاون الدولي بشأن تتبع الأصول"، ذكر السفير أن الصين "تدعم الجهود القائمة على العلم بشأن تتبع الأصول، وستواصل انخراطها بشكل فاعل".

ومن ناحية أخرى، "نحن نعارض بشدة محاولات تسييس هذه القضية"، حسبما أضاف تشانغ.

وفي المقال، انتقد أيضا الولايات المتحدة "لعدم تحليها بالشفافية والمسؤولية والتعاون بشأن هذه القضية"، قائلا إنها "تثير نظرية التسرب المختبري فيما تتهرب من تتبع الأصل داخل بلادها".

ولدى إشارته إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد مؤخرا معارضته الشديدة لاستخدام قضية تتبع أصول كوفيد-19 كذريعة لقمع الصين واحتوائها، ذكر تشانغ أن "الجانب الصيني يقدر الموقف العادل للجانب الإيراني".

وأضاف أن الصين ستواصل العمل مع الدول الصديقة بما فيها إيران والمجتمع الدولي لمقاومة نكسات تسييس عملية تتبع الأصول وإعادتها إلى المسار الصحيح للتعاون العلمي، لتُقدم بذلك مساهمات نحو تحقيق النصر النهائي على الجائحة.

مبعوث صيني كوفيد-19 تتبع مبعوث صيني كوفيد أصول كوفيد-19 تسييس

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