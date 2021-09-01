كمال أبو النور ضيف مبادرة كل يوم شاعر فى أمسية «الأعلى للثقافة»

يحل الشاعر كمال أبو النور٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «أبو النور» مجموعة من قصائده الشعرية وهي:

هكذا تبدأ الحرب ــ سيل من لعابها ــ عين ترنو في البعيد ــ وقصيدة موقد واحد.

يذكر أن الشاعر "كمال أبوالنور" سبق ونشرت له عدد من القصائد في العديد من الدوريات المصرية والعربية، كما صدر له ديوان "موجات من الفوبيا"٬ عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان "قفزة أخيرة لسمكة ميتة" والصادر عن دار العين للنشر.

ومن قصيدة للشاعر كمال أبو النور والمعنونة بــ "لستُ لقيطًا ولا عابرَ سبيلٍ" نقرأ: من هذا القفصِ..

انتزعْتُ عصفورةً خجولةً.. تجهلُ أنَّ لها جَنَاحَينِ.. وأطلقتُها فى المنزلِ.. تركْتُ لها النوافذَ مفتوحةً.. فأغلقَتِ النوافذَ وامتنعتْ عن التغريدِ.. لم تبارحِ المطبخَ.. إلى أن تحوَّلتْ إلى بقرةٍ.. لا ضَرْعَ لها ولا تكفُّ عن الخُوارِ.. المنزلُ صار قفصًا محكمًا..بلا نوافذَ تسمحُ لصرختي أن تطيرَ.

الترجمة وآفاق التعاون بين مصر وتونس

في سياق متصل، وفي إطار فعاليات العام الثقافي المصري التونسي، الذي أعلنه كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التونسي السيد الرئيس قيس سعيد- رئيس الجمهورية التونسية خلال لقائهما بالإتحادية خلال شهر أبريل الماضي 2021، والذى ينظم تحت شعار "مصر تونس تاريخ ثقافي وآفاق مشتركة". ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة فى السادسة من مساء اليوم أيضا، أمسية ثقافية أونلاين تحت عنوان: "آفاق التعاون في مجال الترجمة بين مصر وتونس"؛ وذلك عبر تطبيق زووم.

ويشارك في الندوة ممثلون عن المركز القومي للترجمة المصري، والمعهد القومي للترجمة التونسي؛ من بينهم: دكتورة زهية حويرو - المديرة العامة لمعهد تونس للترجمة . دكتورة كرمة سامي - مديرة المركز القومي للترجمة والأستاذة بكلية الألسن جامعة عين شمس. دكتور هشام الريفي - الأستاذ الجامعي والمترجم وعضو المجلس العلمي لمعهد تونس للترجمة "تونس". دكتور محمد القاضي الأستاذ الجامعي والمترجم وعضو المجلس العلمي لمعهد تونس للترجمة "تونس".

ومن مصر يشارك الدكاترة: هند سعد - المشرف على شئون الترجمة بالمركز القومي للترجمة وأستاذة الأدب الألماني بكلية الألسن جامعة عين شمس. محمود عبد الغفار - المشرف علي إدارة التحرير بالمركز القومي للترجمة أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة القاهرة .

تقام الأمسية "أونلاين فقط عبر تطبيق زووم"؛ كما يصاحب الأمسية بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة على الفيسبوك.

تهدف الأمسية إلى استعراض فرص التعاون المشترك بين المؤسستين المعنيتين بالترجمة فى كل من مصر وتونس، وفتح المجال للنقاش بين المهتمين للاستفادة من مشاركة المترجمين من البلدين والاطلاع على تجاربهم وخبراتهم لإثراء النقاش والوصول إلى أطروحات تطبيقية قابلة للتنفيذ.