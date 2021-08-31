إرهاب الشرق

لم تخل كلمة من كلمات السادة الرؤساء والقيادات المشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وذلك بمشاركة 9 دول على راسهم مصر من الاشارة والتحذير من الارهاب والمحاولات الرامية حالياً الى زرع كيانات إرهابية فى المنطقة العربية والإقليمية مثلما حدث فى افغانستان والتى انسحب منها الجيش الامريكى فجأة تاركاً حركة طالبان الارهابية تتولى إدارة البلاد هناك بالرغم من أن وجود الجيش الامريكى هناك كان للقضاء على تلك الحركة باعتبارها حركة إرهابية وبعد مضى عشرون عاماً هناك تركها تعيث فى الارض فساداً دون النظر الى اى إعتبارات إنسانية او سياسية أو أمنية حيث تغلبت المصالح السياسية الطارئة والضيقة على المبادئ المعتبرة دولياً فى مجال مكافحة الارهاب وصيانة الحريات وحقوق الانسان ... وهو الامر الذى من المتوقع ان تكون له تداعيات أمنية تنعكس على الدول المحيطة بأفغانستان بل اننا نتوقع ان تتحول تلك الدولة الى ايقونة للارهابين المستندين الى دعاوى دينية مضللة وبؤرة لإعدادهم وتوزيعهم على المناطق الساخنة فى المنطقة العربية والعالم ولعل التفجير الذى وقع فى مطار كابول نهاية الاسبوع الماضى مؤشراً الى ذلك....كما ان بعض العمليات الارهابية التى وقعت فى بعض مناطق الشرق الاوسط تشير الى ان هناك تنظيمات ارهابية كانت كامنة لحين وجود المناخ الملائم لعودتها على ساحة الارهاب ومن ابرزها تنظيم داعش الذى لم يعد له ملاذاً آمناً فى ليبيا وسوريه والعراق والذى سوف يسعى بكل ما لديه من إمكانيات ان تكون افغانستان مأوى ومنطلقاً له لبث الرعب والارهاب فى الدول التى تريدها تلك الاجهزة الاستخباراتية وايضاً بعض الدول التى تتخذ من تلك التنظيمات ذراعاً طويلاً لها لفرض سيطرتها على مقدرات دول أخرى أو توجية سياسة تلك الدول الى ما ترغب اليه هذه الاجهزة والدول التى تديرها وتدعمها.

من ناحية اخرى فإن افغانستان تحت حكم طالبان سوف تتحول الى ساحة جديدة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى والاقليمية خاصة روسيا والصين وامريكا وباكستان ثم ايران التى كان لها دور سلبى فى افغانستان...إضافة الى الدور الذى تحاول تركيا القيام به استغلالاً للموقف وإظهار تعاطف الدولة التركية السنية مع حركة طالبان فى مواجهة ايران وايضاً فى محاولة للحصول على أكبر قدر من المكاسب اللوجيستية والاقتصادية والتجارية ودراسة إمكانية نقل عناصر تنظيم داعش الذين اصبحوا يمثلون عبئاً كبيراً على تركيا....ومن هنا فإن كل الدول التى أشرنا اليها وغيرها سوف تسعى لتوظيف ورقة طالبان فى إطار صراع المصالح والنفوذ فيما بينها فى منطقة الشرق الاقصى.

من ناحية اخرى فإننا نترقب قيام القوات الامريكية انسحابها من الاراضى العراقية فى اعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة....وهنا نتساءل هل سوف يترتب على ذلك تلك الفوضى والتوتر مثل الذى حدث فى افغانستان خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار أن هناك خلايا نائمة من عناصر داعش الارهابية مازالت موجودة فى بعض المحافظات العراقية وايضا السورية؟....ناهيك عن ذلك الدور الذى اشرنا اليه والذى تلعبه تركيا فى الوقت الحالى لكى تجد لنفسها مكاناً امناً وسط تلك المتغيرات السياسية والامنية.

من المؤكد هنا ان نشير الى ان ما يحدث على الساحة الافغانية ليس بعيداً عن انظار واهتمام القيادة السياسية المصرية التى ولا شك تقوم حالياً برصد تلك التحولات الخطيرة والتى من المؤكد انه سوف يكون لها اثاراً سلبية وتداعيات أمنية مرتقبة قد تمثل انتعاشة وقبلة حياة لتلك التنظيمات الارهابية لاستعادة نشاطها مرة اخرى بعدما نجحت العديد من الدول وعلى رأسها الدولة المصرية فى تقويص نشاطها والقضاء على أغلب عناصرها وهو ما يستلزم تضافر كل الجهود والتعاون الأمنى بين الدول العربية المختلفة لمواجهة اى تداعيات أمنية خلال تلك الفترة الرمادية التى تشهدها منطقة شرق أسيا وتحديداً افغانستان وباكستان والمناطق المحيطة بهما.

وتحيا مصر