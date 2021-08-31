إرهاب الشرق

إرهاب الشرق
لم تخل كلمة من كلمات السادة الرؤساء والقيادات المشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وذلك بمشاركة 9 دول على راسهم مصر من الاشارة والتحذير من الارهاب والمحاولات الرامية حالياً الى زرع كيانات إرهابية فى المنطقة العربية والإقليمية مثلما حدث فى افغانستان والتى انسحب منها الجيش الامريكى فجأة تاركاً حركة طالبان الارهابية تتولى إدارة البلاد هناك بالرغم من أن وجود الجيش الامريكى هناك كان للقضاء على تلك الحركة باعتبارها حركة إرهابية وبعد مضى عشرون عاماً هناك تركها تعيث فى الارض فساداً دون النظر الى اى إعتبارات إنسانية او سياسية أو أمنية حيث تغلبت المصالح السياسية الطارئة والضيقة على المبادئ المعتبرة دولياً فى مجال مكافحة الارهاب وصيانة الحريات وحقوق الانسان ... وهو الامر الذى من المتوقع ان تكون له تداعيات أمنية تنعكس على الدول المحيطة بأفغانستان بل اننا نتوقع ان تتحول تلك الدولة الى ايقونة للارهابين المستندين الى دعاوى دينية مضللة وبؤرة لإعدادهم وتوزيعهم على المناطق الساخنة فى المنطقة العربية والعالم ولعل التفجير الذى وقع فى مطار كابول نهاية الاسبوع الماضى مؤشراً الى ذلك....كما ان بعض العمليات الارهابية التى وقعت فى بعض مناطق الشرق الاوسط تشير الى ان هناك تنظيمات ارهابية كانت كامنة لحين وجود المناخ الملائم لعودتها على ساحة الارهاب ومن ابرزها تنظيم داعش الذى لم يعد له ملاذاً آمناً فى ليبيا وسوريه والعراق والذى سوف يسعى بكل ما لديه من إمكانيات ان تكون افغانستان مأوى ومنطلقاً له لبث الرعب والارهاب فى الدول التى تريدها تلك الاجهزة الاستخباراتية وايضاً بعض الدول التى تتخذ من تلك التنظيمات ذراعاً طويلاً لها لفرض سيطرتها على مقدرات دول أخرى أو توجية سياسة تلك الدول الى ما ترغب اليه هذه الاجهزة والدول التى تديرها وتدعمها.
من ناحية اخرى فإن افغانستان تحت حكم طالبان سوف تتحول الى ساحة جديدة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى والاقليمية خاصة روسيا والصين وامريكا وباكستان ثم ايران التى كان لها دور سلبى فى افغانستان...إضافة الى الدور الذى تحاول تركيا القيام به استغلالاً للموقف وإظهار تعاطف الدولة التركية السنية مع حركة طالبان فى مواجهة ايران وايضاً فى محاولة للحصول على أكبر قدر من المكاسب اللوجيستية والاقتصادية والتجارية ودراسة إمكانية نقل عناصر تنظيم داعش الذين اصبحوا يمثلون عبئاً كبيراً على تركيا....ومن هنا فإن كل الدول التى أشرنا اليها وغيرها سوف تسعى لتوظيف ورقة طالبان فى إطار صراع المصالح والنفوذ فيما بينها فى منطقة الشرق الاقصى.
من ناحية اخرى فإننا نترقب قيام القوات الامريكية انسحابها من الاراضى العراقية فى اعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة....وهنا نتساءل هل سوف يترتب على ذلك تلك الفوضى والتوتر مثل الذى حدث فى افغانستان خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار أن هناك خلايا نائمة من عناصر داعش الارهابية مازالت موجودة فى بعض المحافظات العراقية وايضا السورية؟....ناهيك عن ذلك الدور الذى اشرنا اليه والذى تلعبه تركيا فى الوقت الحالى لكى تجد لنفسها مكاناً امناً وسط تلك المتغيرات السياسية والامنية.
من المؤكد هنا ان نشير الى ان ما يحدث على الساحة الافغانية ليس بعيداً عن انظار واهتمام القيادة السياسية المصرية التى ولا شك تقوم حالياً برصد تلك التحولات الخطيرة والتى من المؤكد انه سوف يكون لها اثاراً سلبية وتداعيات أمنية مرتقبة قد تمثل انتعاشة وقبلة حياة لتلك التنظيمات الارهابية لاستعادة نشاطها مرة اخرى بعدما نجحت العديد من الدول وعلى رأسها الدولة المصرية فى تقويص نشاطها والقضاء على أغلب عناصرها وهو ما يستلزم تضافر كل الجهود والتعاون الأمنى بين الدول العربية المختلفة لمواجهة اى تداعيات أمنية خلال تلك الفترة الرمادية التى تشهدها منطقة شرق أسيا وتحديداً افغانستان وباكستان والمناطق المحيطة بهما.
وتحيا مصر