الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 أشخاص لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بالتجمع

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم كمية من المواد المخدرة داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن 5 أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وزنت 400 جرام من مخدر الهيروين، و700 جرام من مخدر الحشيش، داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهم أنكروا امتلاكهم المضبوطات، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة، مُتخذين من دوائر (مركز شرطة القنطرة غرب – مركز شرطة أبوصوير – قسم شرطة ثان الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، فقد تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لاستهدافهم.

وقد أمكن ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، نجليه) حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلوجرامًا – سيارة - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وتم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 100 جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وأيضًا تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالي– هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و100 ألف جنيه تقريبًا.

حبس التجمع مواد مخدرة سيارة نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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