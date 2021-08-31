الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: تواصل هجمات الحوثيين جريمة حرب بحق اليمنيين

الحوثيين
الحوثيين

قالت صحيفة "البلاد" السعودية اليوم الثلاثاء، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل جرائم حرب بحق الشعب اليمني ومحاولاتها استهداف المدنيين والأعيان في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة والصورايخ وتهديد حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى الاعتداء الإرهابي على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج.

وأوضحت- في افتتاحيتها تحت عنوان " جرائم الحوثي - أن المملكة أدانت بشدة هذا العدوان الحوثي الآثم، مؤكدة وقوفها وتضامنها التام مع اليمن، مجددةً موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة، وكذلك تأكيد موقفها الثابت في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه.
 وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، عن تطلعه إلى اضطلاع النرويج بدور أكثر فاعلية، من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي؛ لممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي وداعميها في طهران، مؤكدا أن التصعيد المستمر للمليشيا وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب اليمني واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في السعودية مؤشرٌ على إسقاطها خيار السلام.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أشاد عبد الملك خلال استقباله القائم بأعمال السفارة النرويجية لدى اليمن، سيجنه جورو جيلين، بدعم النرويج للحكومة الشرعية والعملية السياسية والجهود الإغاثية والإنسانية في اليمن.

من جانبها، قدمت القائم بأعمال السفارة النرويجية تعازي بلادها للحكومة والشعب اليمني في ضحايا الهجوم الذي استهدف قاعدة العند، مؤكدة استمرار دعم بلادها للحكومة والشعب اليمني حتى تحقيق السلام، والحرص على تكثيف الدعم الاقتصادي والإنساني والإغاثي لتخفيف معاناة اليمنيين.

وفي سياق آخر، أعربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان باليمن عن استنكارها وادانتها الشديدين إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية على ارتكاب العمل الإجرامي الغادر والجبان الذي استهدف قاعدة العند الجوية بثلاثة صواريخ باليستية، راح ضحيتها 30 عسكريا و 56 جريحا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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