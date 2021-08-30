الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سان مارك وأبو العباس يستضيفان أهل مصر للأطفال بالإسكندرية

أهل مصر للأطفال بالإسكندرية
أهل مصر للأطفال بالإسكندرية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم الأنشطة الثقافية والفنية لأطفال المناطق الحدودية من خلال دمجهم مع أطفال القاهرة والأسكندرية بمشروع "أهل مصر" للأطفال، والذى تنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وذلك بالمرحلة الثالثة التى تقام بمحافظة الإسكندرية في الفترة من 26 أغسطس الحالي إلى 1 سبتمبر المقبل.

تتواصل الفعاليات بتعريف الأطفال بدور العبادة المختلفة وأهمية الوحدة الوطنية وغرس قيم التفاهم وتقبل الآخر فى نفوسهم، والذى تعد من أهم الأهداف الذى يسعى المشروع لتحقيقها، حيث بدأت الجولة بزيارة كاتدرائية سان مارك بمنطقة الشاطبى، والتى تعد تحفة معمارية ضخمة، وصرح تعليمى ثقافى فنى يقع تحت قبته مؤسسة تعليمية ومتحف وحديقة وكنيسة سان مارك، وسميت بالكاتدرائية لأنها مقر لقداسة البابا، وهذا ما يفرقها عن الكنيسة، ليتوجهو بعد ذلك لزيارة مسجد العباس أبوالمرسى والذى تم تشييده على الطراز الأندلسى، وتزين جدرانه بأعمدة من النحاس والرخام، ويضم تحت قبته ضريح الشيخ ابو العباس وأولاده، كما قامت بتعرف الأطفال قصة الـ ١٤ شيخ تلاميذ أبو العباس، والذين جاءوا ليقضو حياتهم بجوار معلميهم، وأطلق على كل منهم إسم محمد.

فى المساء، استكملت الورش الفنية والثقافية المنفذة بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بأبو قير، حيث نفذت "شيرين عبدالمولى" مجسم لمسجد ابوالعباس المرسى، يضم داخل طياته تاريخ تشييد المسجد وطرازه المعمارى، وما يحتويه من أضرحة، وكذلك قصة ال١٤ شيخ لتسجل أنامل الأطفال المعلومات التى حصلوا عليها من زيارتهم الصباحية فى دور العبادة المختلفة.

كما استكملت إيمان شوكت ورش الحكى التراثية عن شخصيات ومهن إندثرت مثل شخصية بائع العرقسوس، وصانع السلال، والأراجوز، وفى الجانب الفنى استكملت نشوى الحناوى ورشتها للتشكيل بالزخارف والموتيفات على أطباق خزفية من الطين الاسواني، تحمل رسوم وعبارات مستوحاة من التراث اللامادى للعادات والتقاليد الاجتماعية والطقوس والاحتفالات.

واصل المخرج عمرو حمزه بروفات العرض المسرحي المزمع عرضه فى حفل الختام، كما تواصلت أعمال ورش  الجلد، إصنع كتابك، التشكيل بالخرز، الأركت، الطباعة، والحياكة، الكلنكان، بالإضافة لورشتى فنون الأداء والفنون التشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال.

مؤسسة سان مارك ابو العباس إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة أهل مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

جنون الطماطم.. تجار يكشفون أسباب ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالى

مالك «الحدث اليوم» يكشف حقيقة هروب مى حلمى إلى دبى

المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

POD تشيد بإذاعة مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم على «أون تايم سبورت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟

وفاة قناص إسرائيلى متأثرًا بإصابته على حدود غزة