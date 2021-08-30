الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الجيزة» تحرر 12 محضرا لأوكازيونات وهمية

الاوكازيون الصيفي
الاوكازيون الصيفي

أكد المحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن الإدارات التموينية المنتشرة على مستوى المحافظة تشكل فريق عمل رقابي على المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي للتأكد من التخفيضات التي حددتها قبل الخصم والتأكد من العروض في الأوكازيونات وأن السلع المطروحة ليست معيبة في الصناعة وكذلك وجود فاتورة ضريبية وسجل تجاري ورخصة للمحل.

وأعلن في تصريح لـ«الدستور» أن الإدارات التموينية بالمحافظة رصدت تحرير 12محضرا لمخالفات تنوعت ما بين الإعلان عن أوكازبون لمحال تجارية دون تصريح أو ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وأوكازيونات وهمية.

وأضاف أن هناك توجيهات مباشرة إلى مديري الإدارات التموينية بالمحافظة باستمرار الحملات الرقابية طوال فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية التصفية الموسمية الثانية خلال منتصف سبتمبر المقبل.

وأشار أن الهدف من الحملات الرقابية على الأوكازيون الصيفي ضبط الأسواق المحلية والتأكيد على التخفيضات الحقيقية التي تصب لصالح المستهلكين، فضلاً عن أن التاجر يستفيد بزيادة المبيعات بعد فترة الركود خلال انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد، إضافة إلى التصفية الموسمية من الموديلات القديمة واستبدالها بموديلات حديثة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين طلعت حسن الأوكازيون الصيفي جيزة

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