سامى مغاورى مدير مدرسة انتهازى ومادى فى «معالى ماما»

يواصل الفنان سامي مغاوري تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم “معالي ماما” الذي تخوض بطولته الفنانة بشرى.

وقال مغاوري، لـ “الدستور”، إنه اقترب من إنهاء مشاهده، حيث من المقرر أن ينتهي منها خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه يظهر خلال أحداث الفيلم بدور مدير المدرسة التي يتواجد فيها أبناء بشرى ضمن الأحداث ويتصف بأنه رجل انتهازي ومادي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

"معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي، ويجمع عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

واستأنف صناع العمل تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة الماضية بعد فترة توقف، بسبب إصابة بطلة الفيلم بفيروس كورونا، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

كان الفيلم يحمل عنوان “ماما وزيرة” وكان من المقرر أن تخوض بطولته داليا البحيري، لكنها اعتذرت عن بطولته بعدما واجه عدة مشكلات أدت لتأجيله لما يقرب من عامين، وتعاقدت الجهة المنتجة مع الفنانة بشرى لتخوض هي البطولة، ومن المقرر انطلاقه خلال موسم رأس السنة المقبل.

من جهة أخرى، تألقت الفنانة بشرى خلال موسم رمضان الماضي بمشاركتها في “الاختيار 2” الذي جسدت خلاله دور زوجة الشهيد محمد مبروك (إياد نصار)، وشارك في المسلسل الملحمي الضخم هذا العام مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم أبرزهم: كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، رياض الخولي، أحمد حلاوة، هادي الجيار، أسماء أبواليزيد، طارق صبري، محمد علاء، عمر الشناوي، إسلام جمال، وسامح الصريطي”.