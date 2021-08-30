شروط وخطوات إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وتبدأ الإجراءات اعتبارا من الأحد الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

وحددت الجامعة خطوات وشروط إجراء الكشف الطبي وهي:

١- يقوم الطالب بالدخول على رابط حجز موعد الكشف الطبي http://App2.helwan.edu.eg/Detmed والذي يتم فتحه للطلاب اعتبارا من يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

٢- يقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

٣- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

٤- التوجه لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية مبنى رقم ٣ بالحرم الجامعى للجامعة وذلك لجميع الطلاب المرشحين وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، حيث جاء الحد الأدنى

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