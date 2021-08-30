الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أب يقيد ابنته بـ«جنزير» ويجبرها على تناول السم فى قنا

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحيى، مدير المباحث الجنائية، من ضبط عامل وزوجته لاتهامهما بتكبيل ابنته ووضع مادة سامة لها، لرفضها الزواج من أحد أقاربها بقنا.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات بوصول «أمل. ي. ح»، 22 عاما، مقيمة بحجازة قبلي، إلى مستشفى قوص المركزي، ادعاء تناول صبغة شعر، وتم عمل الإسعافات الأولية وتحويل الحالة إلى مستشفى قنا العام لاستكمال العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، عن أن والد المجني عليها وزوجته كبلا المجني عليها بجنزير لمدة يوم، وقاما بتعذيبها ووضع مادة سامة لها عبارة عن صبغة شعر، وإرغامها على تناولها للتخلص منها، بعد رفضها الزواج من أحد أقاربها، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

متهمين منة مستشفى النيابة مدير متهم وصول المباحث ضبط الإسعاف عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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