بينهم مصريون.. السعودية: نصف مليون ريال لأسر موظفي الصحة المتوفين بكورونا

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، يشير إلى أنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المنعقد برئاسة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز - خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تم البدء في صرف مبلغ 500 ألف ريال للمشمولين بالقرار من أسر المتوفين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواء كانوا مدنيين أو عسكريين سعوديين وغير سعوديين، ممن قدموا أرواحهم فداء في مواجهة هذه الجائحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الملحق العمالي كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنه يمكن لأسر المتوفيين المستحقين للمكافأة التواصل مع وزارة الصحة وتسجيل بيانات متوافاهم وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق زيارة الرابط التالى HTTPS://HSP.MOH.GOV.SA/ SURVEY/RXUFF5GTAMSL

علماً أنه يستوجب الدخول على الرابط برقم هوية المقيم الخاصة بالمتوفي.

وياتي ذلك في إطار متابعة وزير القوى العاملة محمد سعفان، أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وكان مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أرسل تقريرا لوزير القوى العاملة يشير إلى قيام وزارة الصحة بالمملكة بتحديد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها، هي: "فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)، وموديرنا (Moderna)، وأكسفورد أسترازينكا (Oxford-Astrazeneca)، وجونسون (Janssen) وسينوفارم (Sinopharm)، وساينوفاك (Sinovac)".