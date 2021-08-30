الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«اشتغاله ولا لأ» أغنية جديدة للمطربة شذى بالتعاون مع عزيز الشافعي

شذى
شذى

طرحت الفنانة شذى البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة "اشتغالة ولا لأ"، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لطرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.

وطرحت شذى مؤخرا أغنية "مقلوبة حياتي"، عبر جميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة.

والأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

يذكر أن شذى بدأت مؤخرا في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، مع المنتج محمد حامد، وشركة «كاسيت»، والمقرر أن يُطلق خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن 6 أغنيات تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.

وصرح المنتج محمد حامد بـ"أنه سيقدم شذى بألبومها الجديد في شكل مختلف، حيث من المقرر أن يتعاونا في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما، وتميم، وعمرو إسماعيل".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=387862956034953&id=100044337553855

وكان قد طرح عدد كبير من المطربين خلال الفترة الأخيرة عدد من الأغنيات السينجل والألبومات المختلفة من بينهما المطربة مروة نصر، والمطرب محمد حماقي، والمطرب عمرو دياب، وعدد من الأغنيات السينجل منها أغنية المطرب دياب وأغنيات أخرى.

ويستعد عدد من المطربين خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية المختلفة سواء في مصر أو خارجها، حيث يتم إحياء عدد من الحفلات في موسم جدة الغنائي الذي حقق نجاحا كبيرا وغني فيه حماقي ومحمد الشرنوبي وتامر حسني وآخرون.

 

موسيقى على جمهور أيام عمرو دياب محمد حماقى تامر حسني اجتماع حفل ماهر دعاء تحضير مواقع التواصل مهرجان

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وائل لطفي

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