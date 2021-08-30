الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف السعودية بصاروخ باليستي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط وجازان بالمملكة العربية السعودية، من خلال صاروخ باليستي وطائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان الإماراتي، أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

اعتراض هجمات الحوثي

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه مدينة جازان.

وأوضح التحالف العربي، في بيانٍ له مساء أمس، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيا، مشيرًا إلى أن محاولات المليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما شدد التحالف العربي، على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.